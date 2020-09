Coronavirus : Le monde aux confins du million de morts

La pandémie a fait au moins 957.948 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP dimanche. Plus de 30,8 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 20,8 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (199.268 décès). Viennent ensuite le Brésil (136.895 morts), l’Inde (86.752), le Mexique (73.258) et le Royaume-Uni (41.759).

Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c’est au Pérou que la mortalité est la plus élevée (95 morts pour 100.000 habitants), devant la Belgique (86), l’Espagne (65), la Bolivie (65), le Brésil (64), le Chili (64), l’Equateur (63), le Royaume-Uni (62) et les Etats-Unis.