Coronavirus : le nombre des contaminations dans les centres de formation professionnelle est faible

Le nombre de contaminations au Coronavirus enregistrées dans les établissements de formation professionnelle n’a pas dépassé les 10 cas depuis le démarrage de la nouvelle année de formation, a déclaré, vendredi, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, Kamel Deguiche.

Dans son intervention, vendredi, lors d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple consacrée à un dialogue avec un certain nombre de membres du gouvernement sur la situation sanitaire, sociale et éducative en Tunisie à la lumière de la propagation rapide du Coronavirus dans le pays, le ministre a fait savoir que les cas testés positifs ont été placés sous surveillance médicale.

Il a indiqué que le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle a créé des comités de suivi de l’application des mesures de prévention et du protocole sanitaire dans les centres de formation professionnelle qui disposent de moyens de prévention nécessaires pour assurer la protection du personnel et des apprenants.

Le comité scientifique permanent de lutte contre le Coronavirus avait affirmé que la Tunisie est actuellement confrontée à une situation critique suite à la propagation rapide de la maladie avec un bilan quotidien de plus d’un millier de contaminations.