Coronavirus : Les femmes sont-elles vraiment plus touchées que les hommes ?

Les femmes sont très probablement plus touchées par le coronavirus que les hommes en Tunisie. C’est en tout cas la conclusion de la plus récente étude réalisée à ce jour sur la question.

- Publicité-

Selon le bulletin de veille de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes tout récemment publié, 54% des cas confirmés d’infection au coronavirus en Tunisie sont des femmes contre 46% d’hommes.

Il s’agit de plus de 23 mille femmes contre 19654 hommes sur un total de 42727 cas confirmés d’infection au coronavirus. Le bilan des cas confirmés est réparti en 1092 cas importés (2,6%), et 30788 cas autochtones (72,0%).

D’après la même source, 2481 soignants ont été contaminés, soit 7,4% du total des cas confirmés.

10847 cas sont en cours d’investigation (25,4%).

Toutes les tranches d’âges ont été touchées par le coronavirus avec une augmentation des cas chez la tranche d’âge 25-45 ans.

Un taux de mortalité de 1,6%

Le taux de mortalité représente 1,6% du total des cas confirmés. 17,78% des personnes décédées étaient âgées de plus de 75 ans

Le bulletin souligne que les taux d’incidence de la COVID-19 ont augmenté régulièrement, dans toutes les régions depuis août 2020 avec l’installation d’une transmission communautaire généralisée : augmentation des hospitalisations, des nouvelles admissions en réanimation et des décès COVID-19 :

5 gouvernorats sont classés à un niveau d’alerte très élevé et 13 gouvernorats avec un niveau d’alerte élevé. 70 délégations sont classées à un niveau d’alerte très élevé et 50 délégations classées à un niveau d’alerte élevé.

Bien que les recommandations sanitaires de base s’appliquent à tous les niveaux d’alerte, des mesures additionnelles plus restrictives sont déployées depuis le 4 Octobre 2020. L’impact de ces mesures sur l’évolution de l’épidémie ne pourrait être évalué qu’à la fin du mois d’octobre.

On rappelle que le ministère de la Santé a annoncé vendredi dans son bulletin actualisé le décès de 35 nouvelles personnes des suites de la maladie de covid19 le 22 octobre portant le nombre des décès à 819 depuis le début de la pandémie en février.

Selon le dernier bilan, 1585 nouveaux cas de contamination ont aussi été enregistrés portant le nombre total de cas confirmés à 48 799 depuis février.

Depuis le début de la pandémie jusqu’au 22 octobre, le taux d’incidence pour chaque 100 mille habitants est de 441.7Le taux de positivité est de 38,7% sur un total de 4096 analyses effectués le 22 octobre.

Par ailleurs, 1063 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 169 en soins intensifs et 102 placés sous respirateurs artificiels.

D’après la même source, 41 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées le 22 octobre dont 7 malades ont été admis dans les services de réanimation.