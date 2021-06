Coronavirus: Les tests rapides dans les pharmaciens d’officine et chez les médecins de libre pratique, dès ce jeudi

Le ministère de la Santé a décidé d’autoriser à partir de jeudi 10 juin, les pharmaciens et médecins biologistes, les pharmaciens d’officine, les médecins de travail et médecins de libre pratique à effectuer les tests rapides de dépistage du coronavirus.

Le ministère a souligné dans un communiqué publié aujourd’hui, que les unités de laboratoire relevant du département de la santé avaient émis aux professionnels de santé des recommandations techniques, qu’ils sont tenus de respecter pour effectuer les analyses.

Le prix du test rapide anti Covid-19 fixé par le ministère de la santé ne dépasse pas 20 d, selon un arrêté ministériel en date du 31 mai 2021.

Les pharmaciens et médecins biologistes, les pharmaciens d’officine, les médecins de travail et médecins de libre pratique doivent remettre à la personne ayant effectué le test rapide anti Covid-19, un rapport écrit comportant les résultats et un code prouvant la validité du test et sa fiabilité.

Il convient de rappeler que le conseil national de l’ordre des pharmaciens tunisiens (CNOPT) avait annoncé hier mercredi la mise en application de l’arrête ministériel du 31 mai 2021 relatif à l’application des tests antigéniques dans les officines et laboratoires d’analyses biologiques.