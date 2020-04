Coronavirus : L’Italie enregistre une baisse du nombre des contaminés

Pour la première fois depuis des mois, l’Italie enregistre une baisse du nombre de malades du Covid-19, selon le chef de la protection civile italienne Angelo Borrelli lors d’une conférence de presse.

Le bilan est passé à 108 237, soit vingt de moins que la veille.

Borelli a, ainsi, souligné que le nombre de patients en soins intensifs est également en baisse et a atteint son niveau “le plus bas depuis un mois”, 2573 personnes soit une baisse de 62.

