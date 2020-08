Coronavirus : Plusieurs pays africains rouvrent leurs frontières

Depuis ce samedi 1er août, l’ouverture du trafic aérien s’accélère sur le continent notamment en Afrique de l’Ouest avec une reprise des vols commerciaux. D’après les informations fournies par plusieurs autorités nationales, presque tous les pays de la Communauté économique ouest-africaine (Cedeao) doivent rouvrir leurs frontières aériennes et parfois terrestres à l’exception du Nigeria.

Fin juin, l’institution avait recommandé une « ouverture coordonnée et progressive des frontières » afin « de relancer les économies des pays membres de la Cedeao ». Un peu en retard sur son calendrier initial, la Cedeao promet une évaluation période de la situation sanitaire au sein des pays membres et des autres.