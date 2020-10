Coronavirus: Voici les nouvelles décisions annoncées par le gouvernement !

Le Chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est réuni, mercredi, avec les membres de la commission nationale de lutte contre le coronavirus et plusieurs ministres, afin d’étudier la situation épidémique dans le pays.

- Publicité-

Plusieurs décisions ont été prises suite à cette réunion, à savoir:

-Annonce, par les gouverneurs ,d’un couvre-feu dans toutes les régions, du lundi au vendredi de 20h à 5h et le week end de 19h à 5h.

-Interdiction des déplacements entre les régions, sauf pour les cas exceptionnels.

-Fermeture des cafés et des restaurants à partir de 16h, avec le respect de la capacité d’accueil ne dépassant pas les 30% dans les espaces fermés et 50% dans les espaces ouverts.

-Suspension des cours dans les écoles, les collèges et les lycées du 28 octobre au dimanche 8 novembre.

-Arrêt des cours en présentiel dans les universités publiques et privées pour une durée de deux semaines et l’adoption des cours à distance.

-Interdiction de toutes les manifestations publiques et privées du vendredi 30 octobre au dimanche 15 novembre 2020.

-Interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes dans les lieux publics à l’exception des transports en commun.

-Suspension des prières dans les mosquées jusqu’au 15 novembre.