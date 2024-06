Cosmétiques : Les entrepreneuses tunisiennes lorgnent les marchés internationaux

La demande de cosmétiques naturels et biologiques augmente à l’échelle mondiale, et la Tunisie est témoin d’une poussée de la demande de produits naturels et biologiques, ce qui contribue à son développement socio-économique. Selon la Banque mondiale , la Tunisie compte environ 2 000 espèces de plantes médicinales et aromatiques susceptibles d’être utilisées dans des ingrédients naturels, des huiles essentielles et des arômes pour les cosmétiques, les aliments ou les produits parapharmaceutiques.

À la suite d’une analyse sexospécifique des chaînes de valeur menée par l’ONUDI en Tunisie entre 2019 et 2020, le secteur des cosmétiques naturels et des produits parapharmaceutiques est apparu comme particulièrement propice à la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des femmes en raison de la présence significative de femmes déjà engagées dans l’industrie, des perspectives de marché prometteuses et de la disponibilité d’ingrédients locaux diversifiés et de haute qualité.

Bien que le secteur des cosmétiques naturels en Tunisie présente des atouts notables, il est confronté à des défis importants qui entravent son plein potentiel. Le cadre réglementaire national inadéquat ne répond pas aux normes internationales, ce qui a un impact sur la compétitivité du secteur à l’échelle mondiale. Les méthodes de traitement dépassées affectent la qualité des produits et augmentent les coûts de production.

En outre, l’insuffisance des stratégies de marketing et de la visibilité exacerbe les difficultés à se faire connaître et à pénétrer les marchés étrangers, laissant les cosmétiques naturels tunisiens se battre contre les marques internationales établies.

Cependant, le fait de relever directement ces défis peut renforcer la position de la Tunisie sur le marché mondial des cosmétiques naturels. Des réformes réglementaires globales et des méthodes de traitement modernisées amélioreront la qualité et la compétitivité des produits. Des stratégies de marketing plus solides et une meilleure visibilité attireront davantage de consommateurs et élargiront la portée du marché, en tirant parti du marketing numérique et des salons internationaux.

En fin de compte, surmonter ces obstacles profitera non seulement au secteur des cosmétiques naturels, mais aussi à la croissance économique de la Tunisie et à l’autonomisation des femmes. Libérer le potentiel du secteur crée des opportunités pour l’entreprenariat, la création d’emplois et le progrès socio-économique, favorisant le développement durable, l’égalité des sexes et la prospérité de la nation.

En réponse aux défis identifiés, l’ONUDI a lancé une initiative pilote en Tunisie en janvier 2021 visant à faciliter l’accès au marché pour les entreprises dirigées par des femmes dans le domaine des cosmétiques naturels et des produits parapharmaceutiques. Grâce à une série d’interventions ciblées, le projet a permis des avancées significatives en matière de certification et de stratégies de marketing pour les entreprises participantes. Cette initiative fait partie de la phase II du projet régional PWE (Promouvoir l’autonomisation des femmes pour un développement industriel inclusif et durable dans la région MENA), labellisé par l’Union pour la Méditerranée (UpM) et financé par le gouvernement de la Principauté de Monaco.

La certification ISO 22716, passeport pour l’internationalisation

La principale réussite du projet pilote est l’obtention de la certification ISO 22716 par les entreprises bénéficiaires du PWE II dans l’industrie des cosmétiques et des produits parapharmaceutiques à base de produits naturels. Cette certification garantit que les produits de l’industrie cosmétique respectent les bonnes pratiques de fabrication (BPF) internationalement reconnues, qui sont des références mondiales en matière de qualité, de sécurité et de conformité.

Les entreprises certifiées ISO 22716 bénéficient d’un avantage significatif dans leurs échanges et leurs ventes dans l’Union européenne, aux États-Unis et au Canada, car elles garantissent la conformité aux normes réglementaires et renforcent la confiance des partenaires internationaux et des consommateurs. L’Europe est le principal marché des cosmétiques naturels et biologiques, représentant 38 % de la valeur du marché mondial, et la demande des consommateurs est en hausse. En outre, en 2022, l’Europe représentait 43 % des importations mondiales d’huiles végétales et essentielles, devançant l’Asie et l’Amérique (rapport CBI du ministère néerlandais des affaires étrangères, 2024).

« Le projet pilote PWE a produit d’excellents résultats pour les femmes tunisiennes entrepreneurs dans le secteur des cosmétiques naturels et biologiques, » déclare Isabelle-Berro Amadeï, Conseillère du ministre des Affaires étrangères et de la coopération de Monaco. « Toutes les entreprises soutenues ont passé avec succès l’audit de certification de qualité. Je suis convaincue que ce résultat concret incitera sans aucun doute d’autres entreprises à poursuivre la certification, qui constitue la seule porte d’entrée crédible pour l’exportation et garantit la durabilité du marché. »

Un partenariat multipartite réussi pour un objectif commun

L’ONUDI s’est associée au Centre Technique Chimique (CTC), l’une des principales institutions publiques tunisiennes de soutien aux industries, et au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines pour rationaliser le processus de certification ISO 22716. Cet effort de collaboration a nécessité une préparation méticuleuse, commençant par un pré-diagnostic pour évaluer les lacunes et sélectionner les entreprises éligibles, suivi d’un programme de soutien complet, offrant un renforcement des capacités sur mesure, une assistance technique et des conseils pour la mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité.

Dans le cadre du projet PWE, l’ONUDI collabore avec le CTC en Tunisie depuis 2022, en se concentrant sur les processus de certification. Ce partenariat met en évidence le rôle central du CTC en tant que promoteur et développeur clé des secteurs industriels et chimiques de la Tunisie, ainsi que sa forte perspective internationale et son réseau.

Chaque entreprise participante a fait l’objet d’évaluations et d’audits rigoureux, couvrant divers aspects de la production, du contrôle de la qualité, de l’emballage, du stockage et du transport. Grâce à des plans d’action personnalisés, à la nomination d’un personnel spécialisé chargé de superviser la mise en œuvre du système de qualité et à la mise en place de structures organisationnelles et de responsabilités claires, le parcours de certification a abouti, en 2024, à l’accréditation réussie des cinq entreprises impliquées dans le processus de certification. Davantage qu’un simple gage de qualité, elle leur ouvre les portes des marchés internationaux et renforce leur compétitivité à l’échelle mondiale.