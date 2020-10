Couvre feu: Nouvelle programmation de la TRANSTU des premières et dernières dessertes

La société des Transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé une nouvelle programmation des horaires des premières et dernières dessertes des bus, des métros et des trains, pendant 15 jours, suite à l’entrée en vigueur du couvre-feu.

Pour les dessertes du matin, le départ est prévu à 5H15 sur toutes les lignes de bus et réseau ferroviaire pendant toute la semaine, a annoncé la société dans un communiqué publié jeudi.

Pour les dernières dessertes de la journée

De lundi à vendredi :

Les longues dessertes : 18h30

Les courtes dessertes : 19h

Le réseau du métro : 20h

La ligne TGM : 19h30

Le samedi et le dimanche :

Les longues dessertes : 17h30

Les courtes dessertes : 17h

Le réseau du métro : 18h

La ligne TGM : 17h30

Un couvre-feu nocturne entre en vigueur, ce jeudi 8 octobre, dans le Grand-Tunis, pendant 15 jours, en vue de contrer la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le couvre-feu se poursuivra, jusqu’au 23 octobre courant, de 21h00 à 05h00, du lundi au vendredi et de 19h00 à 05h00 pour les samedi et dimanche.