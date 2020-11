COVID-19 : 1271 nouvelles contaminations et 66 décès recensés le 28 novembre 2020

En date du 28 novembre 2020, le ministère de la santé a enregistré 1271 nouvelles contaminations par le coronavirus portant le bilan à 96251 cas confirmés depuis le mois de février 2019.

Selon les derniers chiffres publiés dimanche soir par le ministère de la santé, 66 décès supplémentaires ont été également enregistrés à la même date portant le bilan à 3219 morts.

Par ailleurs, avec 398 nouvelles guérisons recensées le 28 novembre en cours, le nombre total de personnes rétablies de la COVID-19 est passé à 69624.

A la même date, 1466 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 299 en soins intensifs et ­129 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.

