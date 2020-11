Covid-19: 1457 guérisons, 1017 nouveaux cas de contamination et 73 décès à la date du 23 novembre 2020

1017 nouveaux cas de Coronavirus sur 3209 analyses de laboratoire, et 1457 cas de guérison, ont été enregistrés à la date du 23 novembre courant, portant le nombre total des guérisons à 65300, a annoncé mardi soir le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a également recensé, à la même date, 73 décès des suites du Coronavirus, portant le nombre total des décès signalés depuis la propagation du virus, à 2935 décès.

La même source précise qu’à la date du 23 novembre 2020, 77 nouveaux patients infectés par le virus ont été pris en charge dans des hôpitaux et les cliniques privées, portant le nombre de patients hospitalisés à 1452, dont 287 patients résidant actuellement dans les services de soins intensifs des établissements des secteurs public et privé, et 127 patients sous respiration artificielle.