COVID-19 : 72 cas actifs dont 7 nouveaux cas importés

Le ministère de la santé a annoncé, dans un communiqué publié lundi, qu’en date du 31 mai 2020, 8 personnes ont été testées positives au coronavirus dont 7 nouveaux cas importés parmi les Tunisiens rapatriés et placés en confinement obligatoire et un seul cas parmi les cas actifs et ce, sur un total de 622 prélèvements (5 dans le cadre du suivi des cas actifs) .

Ainsi le bilan passe à 1084 cas confirmés sur un total de 52503 analyses effectuées depuis le début de la pandémie en mars dernier.

Le nombre de guérisons est passé à 964. 72 seulement sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation dont 2 seulement sont actuellement hospitalisés.

Le nombre de décès n’a pas évolué et stagne à 48.

Voici la répartition des cas confirmés par gouvernorat :

Gouvernorat Nombre de cas confirmés Nombre de cas rétablis Nombre de décès Nombre de cas actifs

Tunis 238(+2cas importés) 219 9 10

Ariana 102 92 4 2

Ben Arous 99 93 4 2

Manouba 41 33 5 3

Nabeul 17 14 1 2

Zaghouan 03 3 0 0

Bizerte 28(+1cas importé) 25 1 2

Béja 05 4 0 1

Jendouba 01 1 0 0

Le Kef 08 7 1 0

Siliana 04 4 0 0

Sousse 89 78 7 4

Monastir 44(+1cas importé) 41 0 3

Mahdia 19 17 2 0

Sfax 38 32 5 1

Kairouan 10 8 0 2

Kasserine 09 8 0 1

Sidi Bouzid 10(+1cas importé) 7 1 2

Gabès 28 23 0 5

Médenine 92(+1cas importé) 82 5 5

Tataouine 37(+1cas importé) 33 1 3

Gafsa 49 41 0 8

Tozeur 05 5 0 0

Kébili 108 94 1 13

Total 1084 964 48 72