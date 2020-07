Covid-19: Baisse de 20% du CA de la SOPAT au 2e trimestre de 2020

Le chiffre d’affaires de la Société de Production Agricole Teboulba (SOPAT) a enregistré, durant le second trimestre de 2020, une baisse de 20% suite à la pandémie de Covid-19, selon une note publiée par la Bourse de Tunis. Cette baisse est due à réduction la demande sur le marché suite au repli de la consommation. Cela s’explique également par la baisse des prix engendrée par la surproduction en raison de la réduction de la consommation.D’après la note, la pandémie a entrainé une hausse au niveau des quantités stockées. Par conséquent, la valeur des stocks de viandes et dérivés a doublé entre Mars et Juin 2020.La Société a également enregistré une détérioration de sa trésorerie, suite à la baisse des recettes par rapport aux prévisions de la société.D’autre part, les crédits de gestion bancaires de la SOPAT ont connu une baisse de 16 % par rapport au deuxième trimestre 2019.