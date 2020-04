Covid-19- Banques: Fakhfakh appelle le secteur bancaire à un surcroit d’efforts pour alléger l’endettement

Le Chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh a exhorté, mercredi, les institutions bancaires à accroitre d’efforts afin d’alléger l’endettement.

Lors d’un entretien par visioconférence avec le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et des dirigeants de banques tunisiennes, il a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer l’examen des demandes d’emprunts bancaires et de rééchelonner les crédits afin de soutenir les entreprises durant cette conjoncture difficile, indique la Présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Le chef du gouvernement, a souligné, lors de cet entretien consacré à l’impact du covid-19 sur le secteur bancaire, la nécessité de privilégier le financement et la promotion des projets productifs au détriment des investissements à court terme.