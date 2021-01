Covid-19 : Bulletin sur l’évolution de la situation épidémiologique

Le point de la situation épidémiologique sur le coronavirus dans les régions arrêté dimanche, à 18h00:

Gouvernorat de Monastir:

Le gouvernorat de Monastir a enregistré un nouveau cas de décès lié au Covid-19 et 116 cas de contaminations, selon un bilan actualisé présenté samedi soir par le directeur régional de la santé, Hamouda Babba.

Le nombre de cas de guérison a atteint 36 cas alors que le nombre total des contaminations et des décès s’élève respectivement, à 8187 cas et 187 cas, depuis le déclenchement de cette épidémie en Tunisie.

Gouvernorat de Mahdia:

Quelque 139 nouveaux cas de Covid-19 sur 342 tests effectués ont été enregistrés dans le gouvernorat de Mahdia, selon la direction régionale de la santé.

Le gouvernorat a enregistré deux nouveaux cas de décès de deux femmes âgées de 69 ans et de 43 ans, alors que le nombre total des contaminations a atteint 3904 cas depuis l’apparition de ce virus en mars dernier. Pour ce qui est du nombre des décès, il a atteint 97 cas.

Gouvernorat de Sfax:

Quatre nouveaux décès liés au coronavirus et 141 nouvelles contaminations ont été enregistrés dans le gouvernorat de Sfax, durant les dernières 24 heures, selon la direction régionale de la santé.

Ainsi, le nombre total des décès est de l’ordre de 318 et celui des porteurs du virus est de 13254.

Le nombre total de guérison a atteint 9902 cas depuis l’apparition du virus.

Gouvernorat de Siliana:

La campagne de dépistage du Covid-19 organisée, ce dimanche, dans la délégation de Bouarada a enregistré 19 nouveaux cas de contamination sur 70 tests, a indiqué le sous-directeur de la santé de base à Siliana Imed Sghaier.

D’autres campagnes seront menées la semaine prochaine dans d’autres délégations.

Depuis l’apparition de l’épidémie, le gouvernorat de Siliana a enregistré 1854 cas confirmés et 94 cas de décès.

