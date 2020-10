Covid-19: Les IDE chutent partout dans le monde

Les confinements et la perspective d’une profonde récession mondiale ont considérablement réduit les investissements directs à l’étranger (IDE). C’est ce qu’explique la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) dans un rapport ce mardi 27 octobre.

- Publicité-

Ces investissements transfrontaliers ont chuté de -49% au premier semestre 2020 par rapport à la même période l’an dernier. Du financement des infrastructures aux fusions et acquisitions, toutes les principales formes d’investissement étranger ont été touchées. « La baisse a été assez drastique », a déclaré le directeur de la Division de l’investissement et des entreprises à la Cnuced, James Zhan, en conférence de presse.

La chute des IDE devrait ralentir au second semestre, donnant lieu à une baisse annuelle de -30% à -40% sur l’ensemble de l’année, conforme aux précédentes prédictions de la Cnuced. Cependant, comme l’a souligné James Zhan « les perspectives restent très incertaines, et dépendent de la durée de la crise sanitaire et de l’efficacité des interventions politiques visant à atténuer les effets économiques de la pandémie ». Les risques géopolitiques accroissent également l’incertitude, a-t-il expliqué.