Covid-19: Nouvelles contaminations à Tozeur et à Gafsa

De nouveaux cas positifs de Covid-19 et des décès ont été enregistrés, mercredi, dans les gouvernorats de Tozeur et Gafsa:

Tozeur : 26 nouvelles contaminations

Les services de la direction régionale de la santé ont annoncé que 26 nouvelles contaminations par le Covid-19 ont été enregistrées, sur 61 prélèvements réalisés, portant ainsi le nombre total des cas confirmés, depuis septembre, à 342 personnes.

Ces nouveaux cas sont à Tozeur ville (9), Nefta (9), Hezoua (4), Dguech (3) et Tameghza (1)

Le directeur régional de la santé, Nabih Thabet, a fait savoir que depuis le début de la deuxième vague de la pandémie, 1454 prélèvements ont été réalisés et que le virus s’est propagé dans toutes les délégations de Tozeur. Et d’ajouter que 149 guérisons ont été enregistrées.

A rappeler qu’ un couvre-feu a été décrété dans la délégation de Nefta (Tozeur), de 20h à 05h du matin, du lundi au vendredi, et de 18h à 05h du matin, les samedi et dimanche.

Gafsa : 10 décès depuis le mois de mars

Le nombre de décès enregistrés à cause de la pandémie du Covid-19 a atteint, depuis le mois de mars 10 personnes et 5 en moins d’une semaine, et ce, après le décès d’une personne âgée de 59 ans, à Sidi Yaïchde qui était hospitalisée à l’hôpital régional Hussein Bouzaine, selon le directeur régional de la santé, Salem Nasri.

Il a ajouté que 20 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 66 prélèvements, portant le nombre actuel des personnes porteuses du virus 257.

Actuellement, 12 personnes sont hospitalisées et les autres sont soumises soit à l’isolement obligatoire aux centres de Monastir et de Mahdia ou à l’auto-isolement dans leurs maisons.