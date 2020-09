Covid-19: Nouvelles mesures pour maîtriser la propagation du Coronavirus

Les ministères de la Santé, de l’Intérieur et des Affaires Locales ont annoncé, dimanche, dans un communiqué conjoint, une série de mesures visant à maîtriser la propagation du Coronavirus et à éviter de surpasser la capacité d’accueil du système national d’établissements hospitaliers.

Il s’agit de :

Renforcer les opérations de contrôle de l’application du protocole. sanitaire dans les espaces et les lieux de rassemblement en appliquant les mesures sanitaires en vigueur.

Dans ce contexte, les cafés et les salons de thé sont tenus d’interdire totalement le narguilé (Chicha), d’utiliser les contenants à usage unique, d’appliquer la distanciation sociale et d’aérer constamment les espaces.

Pour ce qui est des restaurants, les bars et les boîtes de nuit, ils sont également appelés à utiliser les contenants à usage unique, à respecter la distanciation sociale et à aérer les lieux.

Les grandes surfaces et les marchés hebdomadaires doivent, quant à eux, imposer le port du masque et appliquer la distanciation sociale.

Fermer immédiatement tout espace ne respectant pas le protocole sanitaire.

Interdire tout rassemblement de grande ampleur, à vocation culturelle, politique, sportive et scientifique (conférences, foires, séminaires…)

Réduire le nombre des visiteurs des parcs, des espaces de loisirs, des théâtres et des salles de cinéma. Il en est de même pour les fêtes de mariage (ne pas dépasser 30% de la capacité d’accueil de l’espace) et les cérémonies funéraires..

Renforcer les équipes de prévention sanitaire dans les lieux de travail et leur accorder toutes les prérogatives nécessaires afin d’appliquer le protocole sanitaire.

Exiger le port du masque dans les transports en commun publics et privés. Tout manquement à cette obligation est passible d’une sanction.

Prendre des mesures spécifiques dans les régions les plus touchées par le virus » clusters » :

Décréter un confinement général durant deux semaines.

Fermer les lieux de rassemblement de grande ampleur.

Exiger le port du masque même dans les espaces ouverts.

Mener des campagnes de nettoyage et de désinfection.