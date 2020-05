Covid-19 : Zéro cas de contamination dans 9 gouvernorats

Selon un communiqué du ministère de la santé, publié tard dans la soirée du mardi à mercredi, sur un total de 637 analyses effectuées, 5 personnes déjà malades ont été testées positives au virus et aucune nouvelle contamination n’a été enregistrée.

Ainsi, le bilan stagne à 1051 cas confirmés.

Le nombre de malades guéris est porté à 929 alors que 74 sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation dont seulement 2 sont hospitalisés. Le nombre (48) des personnes décédées des suites de cette maladie n’a pas évolué.

Le nombre des gouvernorats qui ne comptent plus de cas de contamination au virus a atteint les 9 gouvernorats à savoir ; Zaghouan, Nabeul, Tozeur, Jendouba, Le Kef, Siliana, Gabes, Kairouan et Béja.