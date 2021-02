Covid: les Européens en sommet pour afficher un front commun face aux variants

Les dirigeants européens tentent ce jeudi lors d’un sommet virtuel d’afficher une stratégie commune face à la menace des variants du coronavirus, en dépit de restrictions de circulation non coordonnées et de vives divergences sur le futur « passeport vaccinal ».

Les dirigeants des Vingt-Sept se retrouvent par visioconférence au moment où le nombre de contaminations peine à décroître sur le continent, en raison de campagnes de vaccination poussives et de l’essor des variants britannique et sud-africain.

Inquiets, dix pays de l’UE ont adopté des restrictions à leurs frontières. La Commission européenne a sommé six d’entre eux de s’expliquer sur des restrictions de circulation qu’elle juge disproportionnées, redoutant des dysfonctionnements de chaînes de production. Parmi eux figurent la Belgique, qui interdit tout voyage non essentiels, et l’Allemagne, qui filtre les passages avec la République tchèque, la Slovaquie et le Tyrol autrichien.

Selon un projet de conclusions, consulté par l’AFP, les dirigeants européens prévoient de réaffirmer que « les flux sans entrave des biens et services au sein du marché unique doivent être garantis ».

Rien ne devrait en revanche être décidé sur un certificat de vaccination européen, destiné à faciliter les voyages au sein de l’UE, selon des sources concordantes.