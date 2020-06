Covid19 : 6 nouveaux cas de contamination

6 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, dont une contamination locale (source de contamination : un ancien cas confirmé et non résident dans un centre de confinement). Les cinq autres cas sont des personnes rapatriées et résidentes dans des centres de confinement obligatoire.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère de la santé a indiqué que sur 1063 analyses, 8 personnes ont été testées positives dont les 6 nouveaux cas et 2 autres cas déjà contaminés.

Le nombre des contaminations passe donc à 1093 cas confirmés sur un total de 57273 analyses effectuées depuis le début de la pandémie en mars dernier.

Le nombre de personnes guéries est 995. 49 malades sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation.

Au total 49 personnes sont mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie en Tunisie.