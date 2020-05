Crise sanitaire : Vers l’augmentation du montant de la ligne de crédit aux PME

Économie à l’arrêt et employés menacés par le chômage… Personne ne sortira indemne de cette crise sanitaire de grande ampleur ayant frappé le monde.

Le coronavirus a terriblement impacté tous les secteurs… risque de fermeture, report des investissements, recrutements suspendus sont les principales répercussions de cette crise sur les entreprises …

Les chefs d’entreprises interrogés, impuissants, face à ce monstre invisible, ont appelé l’Etat à les soutenir en ces moments délicats.

A cet égard, des mesures de sauvetage ont été annoncées pour venir en aide aux entreprises sinistrées et surmonter cette crise.

Crédits aux entreprises touchées par le Coronavirus

Lotfi Dabbabi, directeur général de la STB est revenu sur le sujet d’octroi des crédits aux entreprises en situation de crise, lors d’un Webinar, sous le thème : « Quels financements pour les PMEs en vue d’une accélération économique post covid-19? ».

‘’Le montant de la ligne de crédit destinée à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) pourrait être augmenté de 500 millions de dinars (MD) à 1,5 milliard de dinars’’, a-t-il dit.

Le gouvernement avait mis en place un fonds de garantie de 500 MD pour l’octroi de crédits à moyen terme très substantiels pour aider les PME à passer ce cap, ainsi qu’un fonds de soutien aux PME en difficulté, d’un montant de 300 MD, a rappelé Dabbabi. Selon lui, la première échéance pour le remboursement de ces crédits a été fixée au mois de juin 2021. De son côté, Antoine Sallé de Chou, chef de bureau de la BERD en Tunisie, est revenu sur les difficultés rencontrées par la plupart des entreprises dans le monde. Cette crise nécessite la mobilisation de plusieurs mécanismes d’appui par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. « Pour le cas de la Tunisie, la BERD a été sollicitée pour assurer des financements estimés à environ 400 MD au profit des PME et du secteur financier, a-t-il affirmée.

Les PME sous le coup de la crise du Coronavirus

Lors de ce Webinar, Boutheina Ben Yaghlane, directrice générale de la Caisse des Dépôts et de Consignation a fait savoir que la CDC a lancé une ligne de financement santé de 100 MD, destinée au financement des équipements des services hospitaliers, d’un fonds d’investissement de 500 MD pour le renforcement des fonds propres d’entreprises stratégiques (transport, agriculture…) et d’un instrument de financement relais de 100 MD.

‘’Les fonds mobilisés par le gouvernement sont insuffisants et inefficaces’’, a indiqué le directeur général de l’ABC Bank, Ali Kooli. Il a, dans ce contexte, recommandé de ‘’réécrire la politique industrielle et commerciale de la Tunisie, afin de pouvoir mieux se positionner sur les marchés européens’’. Quant à Hichem Zghal, directeur général de Tunisie Leasing et Factoring, il estime que la Tunisie est en train de passer à côté des opportunités. ‘Il faudrait faciliter l’accès des entreprises aux crédits afin qu’elles puissent élargir leurs activités et conquérir de nouveaux marchés, surtout sur le continent africain », recommande le responsable.

2390 entreprises touchées par la crise du coronavirus

‘’2390 entreprises se sont inscrites sur la plateforme électronique « Entreprise.finances.gov.tn » destinée à alléger les répercussions de l’épidémie du covid-19’’, a assuré le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaiche. Ces entreprises ont présenté 5270 demandes pour bénéficier des mesures fiscales et financières en vue de surmonter les répercussions économiques de cette crise. Dans une déclaration accordée à la TAP, il a précisé que 61% de ces demandes sont liées aux mesures fiscales et 39% en rapport avec les mesures financières. Une équipe de travail composée d’experts en fiscalité, finances, informatique et programmation a été créée pour accélérer le traitement électronique de ces demandes en vue de répondre aux entreprises concernées dans les plus brefs délais.