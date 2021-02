CS Sfaxien: 5 nouveaux joueurs dans la liste africaine

Cinq nouveaux joueurs ont été ajoutés dans la liste africaine du CS Sfaxien, qui disputera les seizièmes de finale bis de la coupe de la confédération face à l’AS Kigali du Rwanda.

Les joueurs sont les tunisiens Mourad Ben Younes, Fares Neji, Chadi Hammami et les deux libyens Anas Alshebli et Fraj Ghaidhane.

Le Club Sportif Sfaxien éliminé du tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique a été reversé en barrages de la coupe de la confédération et affrontera les rwandais pour une place en phase des poules. Le match aller aura lieu le 14 février à Sfax et le retour le 21 du même mois à Kigali

