Le CS Sfaxien pour confirmer la bonne prestation du match aller

Le Club sportif sfaxien accueillera samedi au stade Taieb Mhiri de Sfax l’equipe de Mlendege FC de Zanzibar pour le compte du premier tour préliminaire retour de la ligue des champions d’Afrique.

Le club de la capitale du sud espère rééditer la performance du match aller qui s’est soldé par une large victoire (5-0) au dépens du Mlendege FC chez lui à Amaan Stadium de Zanzibar.

Les coéquipiers de Firas Chaouat, seront ainsi appelés à confirmer cette bonne prestation, profitant du large et rassurant avantage acquis à l’aller pour assurer finalement la qualification au premier tour de la compétition.

La manche retour permettra, de ce fait, de donner leur chance aux jeunes talents de la formation sudistes, avant le coup d’envoi du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Pour ca faire, la paire Anis Boujelbène, Imed Ben Younes qui tiennent désormais les rênes après le départ de Faouzi Benzarti, devront aligner une formation alimentée par les jeunes éléments du groupe en vue de les doter de l’expérience des compétitions africaines.

Et en l’absence de rythme des compétitions pour l’ensemble des clubs tunisiens, en raison de la pandémie du coronavirus, le match de samedi offrira aux sfaxiens la possibilité d’accumuler davantage de temps de jeu et d’en faire un volet supplémentaire de leur préparation pour le championnat local, notamment, la première journée qui les confrontera à l’US Monastir, au Mhiri à Sfax.

Pour samedi, le CSS pourra compter sur sa ligne offensive qui a démontré son efficacité lors des matchs amicaux disputés depuis deux semaines contre le Stade Tunisien (3-0) et le Stade sportif sfaxien (3-1).

Le retour de Firas Chaouat était, également, de bon augure pour la formation sudiste, en témoigne la prestation livrée au match aller à Zanzibar.

La manche retour de ce samedi se jouera au Taieb Mhiri à partir de 15h, sous la direction d’un trio arbitral libyen conduit par Mohamed Mabrouk qui sera assisté par Bassem Sif, Salah Choug et Abdelbasset Chahoub comme 4e arbitre.

L’équipe de la capitale du sud rappelle-t-on, retrouve le prestigieux tournoi continental après 5 ans d’absence avec la ferme ambition d’aller le plus loin possible dans cette compétition, la seule qui manque à son palmarès africain (3 coupes de la confédération et 1 coupe de la Confédération).

L’autre représentant tunisien en ligue des champions d’Afrique, l’Espérance Sportive de Tunis, est exempté de ce premier tour, rappelle-t-on.

