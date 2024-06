CTN- Retour des TRE : Hausse de 7% des réservations

Environ 165 385 réservations ont été enregistrées par la Compagnie Tunisienne de la Navigation (CTN) au 18 juin 2024, en hausse de 7% par rapport à la même période de l’année précédente, a fait savoir, mercredi, le PDG de la Compagnie Tunisienne de la Navigation (CTN), Farhat Zouaghi.

Il a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, à bord du navire « TANIT » ayant accosté, mercredi, au port de Marseille, pour assurer, demain jeudi 20 juin 2024, une traversée de retour des tunisiens résidents à l’étranger vers la Tunisie, que 55 774 véhicules ont été enregistrés au 18 juin 2024, en évolution de 10% par rapport à la même période de 2023.

Le navire « TANIT », construit entre 2011 et 2012 aux chantiers sud-coréens DSM, est doté d’une capacité de 3200 passagers et 1060 véhicules. Avec ses 220m de long, le ferry offre le confort nécessaire pour une traversée Marseille-Tunis et répond aux normes requises de qualité et de sécurité.

Zouaghi a également indiqué que la CTN a mis en place des facilités de paiement et des tarifs préférentiels au profit des tunisiens résidents à l’étranger, assurant que les tarifs appliqués par la compagnie sont soumis à la règle de l’offre et de la demande.

Toujours selon lui, les navires « Tanit » et « Carthage » effectueront 148 traversées durant la période du 15 juin au 15 septembre 2024, d’une capacité globale de 400 952 passagers et 126 350 véhicules.

«La compagnie assurera 76 voyages à travers le port de Marseille et 72 à travers le port de Gênes dont 9 accosteront au port de Zarzis » a-t-il précisé, ajoutant que la compagnie a maintenu les tarifs de 2023 pour les deux navires « Tanit » et « Carthage ».

