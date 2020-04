De nouveaux vols de rapatriement programmés à partir du 4 mai

De nouveaux vols de rapatriement des tunisiens bloqués à l’étranger seront programmés à partir du 4 mai prochain, a annoncé le ministère du Transport, mercredi 29 avril 2020, dans un communiqué.

Les démarches et la logistique ont été au cœur d’une réunion de coordination tenue, mercredi, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Anouar Maarouf, le ministre des Affaires Etrangères, Nourredine Ray le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, le conseiller auprès du chef du gouvernement, Hédi Dammak et quelques membres de la commission nationale chargé du suivi du confinement sanitaire et des tunisiens bloqués à l’étranger.

Les participants à cette réunion ont examiné les moyens à même d’accélérer les mesures visant à assurer le retour des tunisiens à l’étranger dans les plus brefs délais.

Ils ont également eu l’occasion d’évaluer les dernières opérations de rapatriement et de discuter des efforts déployés actuellement afin d’aménager des centres de confinement supplémentaires.