De plus en plus de migrants subsahariens en Tunisie reviennent dans leurs pays

Un plus grand nombre de migrants africains qui se sont rendus en Tunisie dans le but de partir vers l’Europe choisissent de retourner dans leur pays d’origine, a déclaré l’OIM, l’agence des Nations Unies pour les migrations.

Au cours des six premiers mois de cette année, deux fois plus de personnes se sont inscrites pour bénéficier de l’aide de l’OIM pour rentrer chez elles qu’au cours de la même période en 2023.

Dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) de l’agence, les migrants reçoivent des vols gratuits vers leur pays d’origine et un soutien pour reconstruire leur vie et se réintégrer dans leur communauté.

Depuis le début de l’année, environ 3 500 personnes ont été aidées à rentrer dans leur pays d’origine depuis la Tunisie dans le cadre du programme AVRR, a déclaré un porte-parole de l’OIM à l’agence de presse AFP mercredi 26 juin. La plupart des migrants venaient de Gambie, du Burkina Faso et de Guinée.

En 2023, un total de 2 557 migrants ont quitté la Tunisie dans le cadre du programme de retours volontaires.

L’agence des Nations unies affirme que ce programme aide les migrants à surmonter les difficultés lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine. De nombreux migrants de retour ont du mal à reconstruire leurs réseaux sociaux et économiques et font état d’un sentiment de honte.