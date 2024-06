Décès de Lalla Latifa, mère du roi Mohammed VI

Le porte-parole du Palais Royal a annoncé le décès de princesse Lalla Latifa, mère du roi Mohammed VI et épouse de feu Hassan II, ce samedi 29 juin 2024.

Voici le communiqué qu’a été véhiculé sur cette triste nouvelle:

«Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux,



Prière et Salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,



Le porte-parole du Palais Royal annonce, avec une immense tristesse et une profonde affliction, le décès de SAR la Princesse Lalla Latifa, que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde, ce samedi 22 Dou Al Hijja 1445 H correspondant au 29 juin 2024, épouse de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le préserve, et Leurs Altesses Royales les Princes et Princesses.



En annonçant cette douloureuse perte, nous prions le Tout-Puissant d’entourer la regrettée défunte de Son infinie miséricorde, divine mansuétude et de l’accueillir dans Son vaste paradis, d’accorder longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve et perpétue Sa gloire.