Décès du chanteur algérien Idir à l’âge de 70 ans

Le célèbre chanteur algérien Idir s’est éteint dans la soirée de samedi à dimanche, 2 mai 2020, à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie pulmonaire, annoncé sa famille sur les réseaux sociaux

De son vrai nom Hamid Cheriet, Idir est un natif du 25 octobre 1949 au village Kabyle Ait Lahcene. Il avait entamé une carrière artistique en 1973 pour ensuite quitter vers la France où il a vécu jusqu’à sa mort.

Auteur-compositeur et interprète, Idir chantait souvent en Kabyle. Sa chanson emblématique “A Vava Inouva” restera à jamais vivante auprès de ses fans dans les quatre coins du monde. Datant de 1976, ce titre assez célèbre est repris dans une quinzaine de langues et plus de 70 pays.