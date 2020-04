Déconfinement ciblé : le nouveau calendrier des examens et concours nationaux

Le ministre de l’éducation, Mohamed El Hamdi, a annoncé mercredi 29 avril 2020, la fin de l’année scolaire 2019-2020, pour tous les niveaux de l’enseignement à l’exception des élèves du baccalauréat.

Lors d’une conférence de presse tenue au palais du gouvernement à la Kasbah, le ministre a souligné que les 133427 candidats à l’examen du baccalauréat reprendront les cours du 28 mai au 23 juin 2020.

La session principale est prévue du 08 au 15 juillet et les résultats seront proclamés le 26 juillet 2020 tandis que la session de contrôle est prévue du 27 au 30 juillet et les résultats seront annoncés le 09 août.

El Hamdi a ajouté que plusieurs épreuves pratiques au baccalauréat ont été supprimées comme le bac sport ou autres et seulement quelques-unes ont été maintenues comme l’algorithme et la programmation, les technologies de l’information et de la communication, le sport pour la section sport et les épreuves pratiques artistiques au lycée des arts d’El Omrane.

Pour le diplôme facultatif de fin de l’enseignement base (9ème année) qui concerne seulement 27903 candidats pour l’examen général et 281 pour l’examen technique, les épreuves auront lieu sur les chapitres des deux premiers trimestres 02 et 03 juillet 2020, soit deux jours au lieu de trois.

S’agissant du concours d’accès aux collèges pilotes, également facultatif, les 52889 candidats passeront les épreuves, sur les chapitres des deux premiers trimestres, en deux jours seulement au lieu de trois et ce, les 29 et 30 juin 2020.