Déconfinement : Une plateforme d’appui à la disposition des investisseurs

Le ministère du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale met à la disposition de tous les acteurs de l’écosystème de l’investissement, une plateforme d’accompagnement au cours de la phase de déconfinement ciblé et de la reprise partielle des activités économiques.

Cette plateforme (https://assistance-investissement.gov.tn/) ou http://www.mdici.gov.tn/covid-19-appui-aux-investisseurs-e) permettra de recueillir les requêtes ainsi que demandes d’information et d’assistance, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Elle aidera également à mesurer l’impact du COVID-19 sur les entreprises opérant en Tunisie, afin d’orienter au mieux les mesures gouvernementales à mettre en place.

La cellule d’Accompagnement pour le secteur privé est ouverte aux investisseurs tunisiens et étrangers existants mais également aux investisseurs potentiels intéressés par la destination Tunisie.

Le ministère du Développement assure que le gouvernement reste à l’écoute du secteur privé et de l’écosystème d’investissement afin de développer d’autres mesures d’appui et de soutien pour répondre aux besoins et urgences, permettant aux investisseurs de gérer au mieux cette phase de déconfinement et préparer la phase de relance.