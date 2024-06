Défense: L’armée française se dote d’un Commandement pour l’Afrique

Le général Pascal Ianni occupera à partir du mois d’août la direction du Commandement pour l’Afrique, aux termes d’une décision publiée au Journal officiel. À l’image des États-Unis et de l’Africom mis en place en 2008, l’état-major des armées françaises se dote désormais d’une direction spécifique pour le continent africain.Cette création inédite en France d’un Commandement Afrique intervient alors que Paris prévoit de réduire à quelques centaines d’hommes sa présence militaire en Afrique de l’Ouest et centrale, dans le cadre de partenariats « rénovés » et plus discrets.Alors le redéploiement des forces françaises en Afrique de l’Ouest et central est-il à l’origine de cette création, se demande RFI. C’est en effet la raison première, car jusqu’à présent les éléments français au Tchad, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Gabon disposaient chacun d’un état-major interarmes.Ce Commandement aura pour vocation d’organiser le soutien aux pays partenaires dans la lutte contre le terrorisme et l’extension des trafics, la formation des armées régionales, la stratégie d’accès. Le dispositif devrait ainsi compter à l’avenir aux alentours de 600 militaires, même si les effectifs militaires français y évolueront au gré des besoins et des missions, mais toujours en étroite collaboration avec les pays hôtes.

