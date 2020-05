Déjà 10 mille chômeurs de plus !

Le taux de chômage augmente, pour la première fois depuis un an et demi, et atteint 15.1% au premier trimestre 2020. Selon l’INS (Institut National de la Statistique), le nombre des chômeurs à la fin du 4ème trimestre 2019, était estimé à 623.900 personnes, soit un taux de chômage de 14,9 %.

Pour le 1er trimestre 2020, leur nombre a été estimé par l’INS à 634.8 mille du total de la population active, contre 623.9 mille pour le quatrième trimestre 2019. Le taux de chômage enregistré pour le premier trimestre est de 15.1%, en augmentation par rapport au quatrième trimestre de 2019. Par genre, le taux de chômage pour le premier trimestre 2020 est estimé à 12.3% chez les hommes et 22.0% chez les femmes.

Entre fin décembre 2019 et fin mars 2020, qui correspond au début de la pandémie du Coronavirus, le nombre de chômeurs était reparti à la hausse de 0,2 %. Cette hausse, qu’on pourrait appeler le chômage effet Covid-19, devrait augmenter, les mois d’avril et de mai 2020 étant les périodes où le confinement a pratiquement arrêté toute l’activité économique.

La population active en Tunisie s’établissait à 4200.3 mille au premier trimestre de 2020 contre 4190.3 mille au quatrième trimestre de 2019, soit une augmentation d’environ 10.0 mille. Cette population se répartit en 2981.2 mille hommes et 1219.0 mille femmes, ce qui représente respectivement 71.0% et 29.0% de la population active, contre 3.543.600 à la fin du 3ème trimestre 2019.

Au premier trimestre 2020, le nombre des occupés s’établit à 3565.5 mille contre 3566.4 mille au quatrième trimestre de 2019, soit une diminution de 0.9 mille. Cette population se répartit en 2615.2 mille hommes et 950.3 mille femmes, ce qui représente respectivement 73.3% et 26.7% de la population occupée.