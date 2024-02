Délice Holding se dote d’une Académie de formation

Dans le but d’instaurer un environnement d’apprentissage continu au sein du Groupe Holding, le groupe a lancé sa « Délice Academy », créé pour donner la possibilité à ses propres experts de partager leurs connaissances sous la casquette de formateurs internes.

Le communiqué publié sur le réseau LinkedIn, précise que « dans cette optique, un parcours de formation des formateurs est mis en place pour s’assurer qu’ils sont non seulement des experts dans leur domaine, mais qu’ils possèdent également les compétences pédagogiques nécessaires pour faciliter un apprentissage efficace au sein de l’organisation. Cette démarche contribue à maintenir des normes élevées de formation interne et à garantir la transmission réussie des connaissances et des compétences aux membres du groupe ».

