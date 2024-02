Délice Holding : «Des idées durables pour un avenir viable»

Le Groupe Délice annonce l’organisation d’une compétition autour du thème RSE qui sera ouverte aux étudiants appartenant aux écoles de commerce suivantes :

-Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage

-ESPRIT (Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies)

-Tunis Business School

Selon un communiqué du groupe, « cette compétition unique offre une opportunité exceptionnelle aux participants de fusionner théorie et pratique dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et leur permet de vivre une expérience immersive alliant apprentissage, collaboration et innovation ».

Les étudiants seront répartis en équipes et seront amenés à proposer une solution innovante et durable en se basant sur leurs observations et constats après avoir visiter nos différents sites et acquérir une compréhension approfondie de nos opérations, de nos processus et de notre engagement envers l’environnement.

Les trois meilleures équipes, sélectionnées par un jury d’experts, seront récompensées par des prix, reconnaissant non seulement leur excellence académique, mais aussi leur capacité à appliquer leur savoir dans un contexte réel.



- Publicité-