Délice primée par les prosd’or 2022

L’édition 2022 des « Prosd’or », rendez-vous des professionnels de la communication, agences, annonceurs, médias a célébré la créativité tunisienne à travers des centaines de campagnes. Avec pour objectif de récompenser les meilleures campagnes publicitaires de la période 2019 jusqu’à nos jours, cet évènement a marqué le paysage de la communication en Tunisie. Certaines de ces étaient produites en pleine période de la Covid.

A cette occasion, la société « Délice » a été sacrée « Annonceur de l’année 2022 », titre accordé par l’organisateur et les membres du Jury/ hors compétition. C’est une nouvelle catégorie attribuée à la marque et/ou groupe ayant le plus participer dans l’écosystème et le marché de pub , durant ces deux dernière années.

L’entreprise a été récompensée sur 3 catégorie de la compétition :

– Dans la catégorie Design and Print : Danao ( agence Createam)

– Catégorie Mix Media : Danao ( Agence Createam)

– Catégorie Social & Influencer : Danup ( Agence Innov8)