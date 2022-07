Délice Holding investit 14,142 MDT en fonds propres

Le groupe Délice Holding, qui est de façon transparente coté sur la bourse de Tunis, a réalisé au 30 juin 2022 un revenu total de 627 473 mille DT, soit une augmentation de 6,7 % par rapport au premier semestre 2021. Le chiffre d’affaires à l’export s’est stabilisé par rapport au premier semestre 2021 pour se situer à 18 771 mille DT. La production valorisée a augmenté de 1,6 % par rapport à la même période en 2021.

Le groupe de Hamdi Meddeb investit aussi, et de manière continue. Les investissements réalisés par le Groupe courant le premier semestre 2022 se sont élevés à 14 142 mille DT. Les investissements ont été orientés essentiellement vers l’augmentation de la capacité de production et l’amélioration de la productivité. Des investissements de la période, financés par les fonds propres, et non par recours au crédit bancaire. Ainsi, au 30/06/2022, l’endettement à moyen terme s’est élevé à 125 207 mille DT, soit en baisse de 10,8 % par rapport au niveau d’endettement au 30/06/2021. L’endettement global s’est établi à 180 761 KDT soit une augmentation de 35,2 % par rapport à la même période en 2021 expliquée par la hausse du besoin en fonds de roulement.