Démarches d’accréditation de L’APIA auprès du Fonds Vert pour le Climat

Les démarches pour l’obtention de l’accréditation de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) auprès du Fonds vert pour le climat relevant de l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ont été au centre d’une rencontre,

tenue, jeudi, par la direction centrale de l’APIA, indique l’agence dans un communiqué.

Ce processus d’accréditation a été lancé depuis octobre 2018, dans le cadre d’un programme d’accompagnement auquel est associée l’Agence française de développement (AFD).

Une fois obtenue, cette accréditation permettra à l’agence tunisienne de promotion des investissements agricoles d’accéder aux financements fournis par ce Fonds onusien.

Parmi les critères exigés par le Fonds Vert pour le Climat pour l’obtention de l’accréditation, figurent la transparence, la bonne gestion et l’adoption d’une structuration adaptable aux risques environnementaux liés aux changements climatiques, avaient déclarés des responsables de l’APIA, lors du lancement du processus.

La Tunisie avait formulé le souhait d’obtenir une enveloppe de 20 millions de dollars du Fonds vert pour le climat, selon des responsables de l’Agence nationale de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), intervenant à un side-event, organisé en marge de la 25e Conférence des Parties sur le Climat (COP 25) qui s’est déroulé à Madrid en Espagne.

Ces financements sont nécessaires pour un projet visant à accroître la résilience côtière face aux changements climatiques, s’adapter aux risques climatiques et mieux assimiler l’économie bleue.

