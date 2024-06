Démarrage des épreuves de l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base général et technique

Les épreuves de l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base général et technique ont démarré ce lundi matin dans tous les établissements éducatifs et se poursuivront jusqu’au 26 juin en cours.

Quelque 33 mille élèves passent l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base général et sont en lice pour 3750 postes dans les différents lycées pilotes du pays.

Par ailleurs, 202 élèves sont candidats à l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base technique.

Les résultats seront annoncés le 11 juillet prochain.

