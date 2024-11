Démarrage des examens médicaux obligatoires pour les candidats du Hajj 2025

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi dans un communiqué, le démarrage des examens médicaux obligatoires pour les candidats au pèlerinage 2025, à partir du 14 novembre 2024 jusqu’au 14 décembre 2024.

Ces examens comprennent des examens cliniques, des tests de mémoire et cognitifs pour détecter les maladies psychologiques et mentales, en particulier les symptomes de la maladie d’Alzheimer, ainsi que les analyses biologiques nécessaires et une radiographie du thorax, selon le communiqué.

Au total, 1 059 membres du personnel médical et paramédical effectueront ces tests dans 249 centres répartis sur l’ensemble du territoire, au profit de 14 967 candidats inscrits sur les listes d’examen médical. Les résultats des examens seront téléchargés sur le système numérique intégré du Hajj le 14 décembre 2024, ce qui permettra aux candidats de suivre leurs résultats en temps réel.