Des députés du Bloc national indépendant en visite de solidarité à la Ghriba

Une délégation parlementaire composée de dix députés du Bloc national indépendant à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) s’est rendue, dimanche, à l’île de Djerba (gouvernorat de Médenine) pour soutenir les Juifs de la région, suite au douloureux incident survenu, mardi dernier, aux alentours de la synagogue de la Ghriba, et pour lancer un message de sympathie et de fraternité selon lequel Djerba restera une île de coexistence et de paix, selon le vice-président du bloc, Aymen ben Saleh.

Ben Salah a déclaré à la TAP qu’il n’y a pas de différence entre les Tunisiens, quelles que soient leurs religions, car ils sont unis par un seul pays et un seul drapeau, soulignant que les députés transmettront en toute honnêteté les préoccupations des Juifs tunisiens, comme la difficulté d’obtenir la carte d’identité nationale à Djerba, et les problèmes de création d’entreprises en raison de la lourdeur bureaucratique.

Pour sa part, le représentant de la circonscription d’Italie, Sami ben Abdelali, a déclaré que cette visite illustre la solidarité avec les familles des victimes de ce crime odieux que les députés tunisiens condamnent avec la plus grande fermeté, soulignant la nécessité de faire front commun contre toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays.

Il a formé l’espoir que cet incident n’aura pas de répercussions sur l’économie du pays à l’approche de la saison touristique qui s’annonce, a-t-il dit, prometteuse, appelant les Tunisiens à l’étranger à se mobiliser pour contribuer à sa réussite.

La visite de cette délégation parlementaire a été l’occasion de prendre connaissance des préoccupations des juifs tunisiens du grand quartier de Souani, qui ont affirmé leur attachement à la Tunisie.

La délégation s’est également rendue au domicile de l’une des victimes de l’accident, Aviel Haddad, un jeune homme qui s’apprêtait à célébrer son mariage cet été. Les membres de la délégation ont rencontré les amis et les proches de la victime encore sous le choc suite à l’opération criminelle qui a ciblé la région, faisant part de leur mécontentement face au refus des autorités de sécurité de leur permettre d’inhumer le défunt conformément aux rites funéraires juifs.

La délégation s’est rendue à la synagogue de la Ghriba, où elle a rencontré le président du comité d’organisation du pèlerinage annuel, Perez Trabelsi qui a appelé à renforcer la présence sécuritaire sur les lieux, réitérant son amour et son attachement à la Tunisie.

Pour sa part, René Trabelsi, ancien ministre du Tourisme, a fait part de sa considération aux membres de la délégation parlementaire pour leur visite de solidarité, exprimant ses remerciements aux forces de sécurité dont l’intervention a pu éviter à la région une véritable catastrophe, a-t-il dit.

L’attaque de la Ghriba a fait cinq morts dont trois agents de sécurité et deux civils dont un de nationalité française.