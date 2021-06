Des entreprises et startups tunisiennes participent au salon ‘’Mobile World Congress’’, à Barcelone

La Tunisie participe pour la 8ème année consécutive, au salon ‘’Mobile World Congress’’, la plus grand-messe mondiale de l’industrie de la téléphonie mobile et des télécoms, qui se tient du 28 juin au 1er juillet 2021, à Barcelone, a indiqué lundi, à Tunis, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Le stand national abrite 5 entreprises et 2 startups labellisées choisies, suite à un appel à candidature lancé en collaboration avec le programme startup Tunisia. Ces operateurs offrent leurs savoir-faire dans divers domaines tels que le Cloud Computing, le digital marketing, les applications mobiles, des solutions pour les opérateurs télécom, l’internet des objets (Iot), téléphonie sur IP, solutions de paiement, contrôle et monitoring de réseaux mobiles, précise le centre.

Le technopôle de Sfax (un des exposants tunisiens) accompagne la participation de 5 startups, Smart Tunisia est présente avec Fondation Tunisie pour le Développement, et ce dans le cadre de la promotion de la Tunisie en tant que destination technologique et en tant que hub pour les startups, selon le CEPEX.

Après une session annulée en février 2020, en raison de la crise sanitaire mondiale, le MWC21, démarre sous la forme d’un événement hybride.Les participants pourront y assister en présentiel ou en ligne. L’organisateur prévoie que cette édition recevra un tiers des participants réguliers (35 000 en présentiel contre 109 000 pour la dernière qui remonte à février 2019), des milliers d’autres sont attendus en ligne.Une série d’événements et ateliers virtuels et hybrides sont au programme de cet évenement où 300 exposants et 600 conférenciers sont attendus, selon les organisateurs prendront part à cette édition, Ils porteront sur divers thématiques : l’automobile, les technologies financières, l’industrie manufacturière, l’IoT mobile, l’Edge Computing, les soins de santé avec la 5G …



Dans ce contexte sanitaire mondial ou la pandémie a accéléré l’entrée dans le monde numérique de nombreuses entreprises, la connectivité demeure le grand sujet à traiter lors de ce salon ainsi que le déploiement de la 5G.

D’ici 2025, le nombre total de connexions 5G atteindra 1,5 milliard dans le monde, contre seulement 5 millions en 2019, selon le CEPEX qui cite un apport de Juniper Research