Chiboub à AM : La digitalisation des entreprises renforcera la productivité

Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé, ce jeudi 6 juin 2024, que la digitalisation des entreprises industrielles revêt une grande importance afin de produire des produits de plus en plus performants et variés, de renforcer la productivité en raccourcissant les délais de livraison et en optimisant les coûts de fabrication, et d’améliorer la rentabilité des entreprises.

Cette déclaration intervient lors de la tenue du forum du Codéveloppement Industriel qui a eu lieu pour la troisième fois en Tunisie les 6 et 7 juin 2024.

A noter que le Forum est un événement important dont l’objectif est de partager les expériences et de dresser un état des lieux du secteur industriel tunisien – où de nombreuses entreprises françaises, européennes et internationales emploient des milliers de collaborateurs dans des stratégies de codéveloppement entre l’Afrique et l’Europe.