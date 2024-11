Des événements horribles se déroulent dans le nord de la bande de Gaza

La dévastation continue de sévir dans une situation beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile pour ceux qui restent dans la partie nord de la bande de Gaza.

L’on assiste à des événements horribles qui font écho à certains des pires événements de l’histoire : une destruction systématique de tous les moyens de subsistance dans la partie nord de la bande de Gaza.

Il s’agit non seulement de bâtiments résidentiels, mais aussi de nombreux équipements publics, d’infrastructures, de routes – tout ce qui permet à la population de vivre dans la partie de la bande de Gaza qui est en train d’être détruite.

Les attaques menées dimanche à l’aube ont touché un groupe d’immeubles résidentiels. Près de 70 personnes ont été tuées et, une fois de plus, les mêmes civils sont la cible de ces attaques à l’intérieur de leurs maisons où ils s’abritaient.

Nombre d’entre eux sont des personnes déplacées qui ont quitté d’autres régions pour le nord de Gaza et se sont retrouvées chez leurs parents, beaux-parents ou amis qui ont décidé de les accueillir jusqu’à la fin de l’agression. Mais il semble qu’elle ne soit pas près de s’arrêter.

