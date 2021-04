Des nuages sur la plupart des régions

Le ciel est partiellement nuageux sur la plupart des régions, ce samedi.

- Publicité-

Les températures sont en légère baisse dans le Nord et les régions côtières où les maximales varieront entre 20 et 26 °C, et relativement fortes dans le reste des régions où les maximales seront comprises entre 28 et 34 ° C et atteindront 36 °C dans le Sud-est et l’extrême Sud.

Un vent relativement fort d’une vitesse de 40 km/h soufflera près des côtes et sur le Sud où il sera accompagné de phénomènes de sables.

Mer peu agitée à agitée.