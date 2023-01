Des oranges et des pommes pour la Dame du CGC des dépenses publiques

Le mardi 24 janvier 2023, la cheffe du gouvernement tunisien Najla Bouden, recevait la présidente du « Comité Général du Contrôle des dépenses publiques », Mme Kawthar Naji, qui lui avait remis le rapport annuel de l’année 2021. Un document, qui reste généralement du domaine du confidentiel, dans un Etat qui se dit travailler dans la transparence. L’audience s’était déroulée dans l’un des bureaux de la cheffe du gouvernement. Et on y voit, pour la 1ère fois selon ce que nous avons pu constater en parcourant l’album photo de la Kasbah, une corbeille de fruits, oranges et pommes !

Juste pour l’anecdote, le communiqué des services de la cheffe, n’a pas précisé si ces fruits sont tunisiens et si c’était une dépense courante à la Kasbah ou une offre et alors de qui, et si la contrôleuse des dépenses publiques, y fera référence dans son prochain rapport !