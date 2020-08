Des organisations tunisiennes dénoncent la normalisation des relations entre les EAU et l’entité sioniste

Des associations et organisations tunisiennes ont dénoncé la décision des Emirats Arabes Unis (EAU) de normaliser ses relations avec l’entité sioniste ainsi que le rôle de l’Etat émirati dans la provocation des tensions confessionnelles et des luttes pour le pouvoir dans certains pays arabes.

Dans une déclaration rendue publique mardi, les associations et organisations signataires, estiment que l’annonce faite le 13 août par les EAU concernant la normalisation officielle avec l’entité sioniste dans le cadre d’un accord bilatéral entre Abou Dhabi et Tel Aviv, sous l’égide du président américain Donald Trump, est » un appui à l’occupation, un encouragement de ses crimes à l’encontre du peuple palestinien, et un prélude à l’annexion de plus de territoires occupés «

Les signataires considèrent, dans ce sens, que la décision des EAU est » une menace pour les peuples arabes, qu’elle complète le processus de normalisation inauguré par les accords de Camp David (1978) suivis de l’accord de Wadi Araba (1994) et qu’elle constitue l’aboutissement du processus occulte de normalisation en cours depuis plusieurs années et dans lequel de nombreux pays arabes se sont engagés « .

Les associations et organisations tunisiennes appellent, à cet effet, le Président de la république à clarifier la position officielle tunisienne au sujet de cette décision, conformément à la position de principe constante du peuple tunisien, lequel, rejette la normalisation avec l’entité sioniste et soutient sans condition, la lutte du peuple palestinien pour l’édification de son Etat indépendant avec comme capitale Al Quds.

Parmi les associations et organisations signataires de ladite déclaration, figurent entre autres l’Association tunisienne des femmes démocrates, la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, le Syndicat national des journalistes tunisiens, et l’Organisation contre la torture en Tunisie.