Descente chez un baron de la contrebande de devises à l’Ariana

Une descente a été effectuée dans le repaire d’un trafiquant de devises situé dans le gouvernorat de l’Ariana par les agents de la sous-direction des recherches économiques et financière de la direction de police judiciaire.

- Publicité-

L’opération a été menée sur la base d’informations sur son implication dans un réseau de contrebande de devises, de marchandise et de prêts sur gage selon Mosaïque Fm.

Les agents ont procédé à la saisie de 200 mille dinars, dix mille euros, une importante quantité d’articles d’habillement et une dizaine de milliers de masques de protection.

La fouille des lieux a permis aussi de découvrir des bijoux, des chèques et des traites et une dizaine de bouteilles de spiritueux. Deux armes à feu et plus de 150 balles ont été découverts et remis aux laboratoires compétents pour identification.

La valeur totale des objets saisis avoisine les 500 mille dinars.