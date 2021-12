Deux décès suite à une infection par le coronavirus et 240 nouvelles contaminations ont été enregistrés le 14 décembre courant, a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué rendu public mercredi. Il s’agit également de 204 malades admis dans les hôpitaux des deux secteurs public et privé dont 29 nouveaux cas admis le 14 décembre courant. 72 cas sont admis dans les services de réanimation et de soins intensifs et 11 cas sont sous respirateurs artificiels.

