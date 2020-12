Déviation partielle de la circulation sur la route nationale n°8

Le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire a annoncé, lundi, qu’une déviation partielle de la circulation (dans les deux sens) sur la route nationale n°8 près de l’échangeur 14 se fera à partir de ce lundi durant 6 jours, de 8h à 17h.

- Publicité-

Cette déviation intervient en raison de la poursuite des travaux de réalisation de l’échangeur au niveau de l’intersection entre la radiale X2 avec la route nationale n°9, reliant le Nord et le Sud et le Boulevard Abdel Aziz El Kamel, explique le ministère dans un communiqué, appelant les usagers de la route à faire preuve de vigilance et réduire la vitesse.